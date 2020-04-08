Кабмін продовжив виплати соцдопомоги на час карантину

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Кабінет Міністрів на період карантину продовжив терміни виплати раніше призначеної соцдопомоги без звернення одержувача до органу соцзахисту.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 8 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Кабінет Міністрів продовжив на період карантину терміни виплати раніше призначеної державної соціальної допомоги без необхідності особистого звернення одержувача до органу соціального захисту населення.

Крім того, Кабмін ухвалив, що термін звернення за призначенням державної допомоги сім'ям з дітьми, допомоги особам, які не мають права на пенсію, і особам з інвалідністю, тимчасової державної соцдопомоги непрацюючим особам, які досягли пенсійного віку, але не отримали права на пенсію, продовжується на період карантину та один місяць від дати його завершення.

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У разі пропуску терміну перегляду такої допомоги, її виплата не буде припинятися до завершення карантинних заходів з подальшим перерахуванням розміру виплачених коштів на підставі поданої заяви.