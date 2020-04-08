На кордоні виявили відразу сім порушників самоізоляції, троє з них дотримувалися режиму лише 1 день, - Держприкордонслужба. ДОКУМЕНТ

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За добу на кордоні співробітники Держприкордонслужби виявили відразу сім осіб, які порушили правила самоізоляції. Більшість із них зупинили на Львівщині під час виїзду до Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Повідомляється, що четверо із семи порушників прибули в пункт пропуску "Краківець", що на Львівщині. Троє з них – двоє чоловіків та одна жінка – їхали одним автомобілем. Під час перевірки за базами даних з’ясувалося, що ці особи лише 6 квітня приїхали в Україну з-за кордону. Тоді в пункті пропуску всі вони підписали згоду та мали перебувати на добровільній самоізоляції до 20 квітня, але вже за добу знову опинилися на кордоні.

За цим фактом прикордонники поінформували співробітників Національної поліції, які склали на порушників протоколи адмінпорушень за ст. 44-3 КУпАП.

Фото: Держприкордонслужба

У відомстві зазначили, що в’їжджаючи в Україну під час карантинних обмежень вже 155 000 осіб дали згоду на добровільну самоізоляцію. Інформацію про цих громадян прикордонники вносять до бази даних. У разі, якщо такі особи протягом двох тижнів з моменту підписання згоди знову з’являються на кордоні, співробітники Держприкордонслужби інформують про них Нацполіцію для подальшого правового реагування.

Загалом на державному кордоні України вже виявлено майже 30 осіб, які порушили правила самоізоляції.

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"Державна прикордонна служба України вкотре звертається до громадян із закликом залишатися вдома та не порушувати взяті на себе зобов’язання, аби зменшити передачу інфекції і не наражати життя оточуючих на небезпеку!

Нагадуємо, що за порушення правил з карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тис. грн", - йдеться в повідомленні.