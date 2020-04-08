Поліція розслідує порушення карантину мером Запоріжжя Буряком

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Поліція розслідує порушення карантину мером Запоріжжя Буряком

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо ймовірного порушення мером Запоріжжя Володимиром Буряком вимог карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Радіо Свобода" керівниця відділу комунікації головного управління Національної поліції в Запорізькій області Катерина Людвік.

За її словами, ведеться розслідування за статтею 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Наразі правоохоронцями встановлюються всі обставини події.

Зазначається, що 8 квітня працівники поліції та СБУ проводять перевірку дотримання вимог карантину автотранспортними підприємствами Запоріжжя, що надають послуги перевезення громадським транспортом.

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5 квітня мер Запоріжжя Володимир Буряк повідомив у фейсбуці, що міський транспорт у Запоріжжі продовжить працювати, попри посилення карантинних заходів із 6 квітня. За його словами, при цьому в транспорті можна буде перебувати "лише в масці або респіраторі".

Коронавірус і карантин
Буряк Володимир Запоріжжя карантин Нацполіція COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 Кирилл Лещенко
ещё один эпический злодей: не захотел заражать людей слишком плотной посадкой в транспорте. распять его публично! чтоб никто и думать не посмел ослушаться самого великого шмыгу! Полиция расследует нарушение карантина мэром Запорожья Буряком - Цензор.НЕТ 7923
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08.04.2020 14:55
+5 Алексей Филатов c518de94
А в Першатравенске не хотят раследовать??? Херова куча сектантов перезаражили друг друга и гуляли по городу, за собрание более 500+ людей, где на текущий момент 21 человек оказался зараженный не кто не понес наказания.
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08.04.2020 15:07
+5 Викол Безхатченко
Решение нашего мэра не останавливать общественный транспорт - правильное. Людям все равно нужно ездить по городу. особенно тем, кто работает.
1.Например, металлургические заводы и сопутствующие производства (коксовое, огнеупорное, инструментальное) остановить на время нельзя - можно только УБИТЬ.
2. Возникают ситуации, когда жесткие ограничения, введенные КМУ, приходится нарушать. Сегодня возил знакомую через весь город в онко диспансер. И мне и ей 60+.
3. Прежде, чем вводить ограничения, тем более те, которые НЕ предусмотрены рамками "чрезвычайной ситуации", власти должны обеспечить возможность исполнять эти ограничения. Мэр Запорожья обеспечил возможность горожанам добраться на работу (в лечебное учреждение и проч.) за что ему СПАСИБО!
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08.04.2020 15:20
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