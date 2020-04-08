Поліція розслідує порушення карантину мером Запоріжжя Буряком

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Радіо Свобода" керівниця відділу комунікації головного управління Національної поліції в Запорізькій області Катерина Людвік.
За її словами, ведеться розслідування за статтею 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Наразі правоохоронцями встановлюються всі обставини події.
Зазначається, що 8 квітня працівники поліції та СБУ проводять перевірку дотримання вимог карантину автотранспортними підприємствами Запоріжжя, що надають послуги перевезення громадським транспортом.
5 квітня мер Запоріжжя Володимир Буряк повідомив у фейсбуці, що міський транспорт у Запоріжжі продовжить працювати, попри посилення карантинних заходів із 6 квітня. За його словами, при цьому в транспорті можна буде перебувати "лише в масці або респіраторі".
1.Например, металлургические заводы и сопутствующие производства (коксовое, огнеупорное, инструментальное) остановить на время нельзя - можно только УБИТЬ.
2. Возникают ситуации, когда жесткие ограничения, введенные КМУ, приходится нарушать. Сегодня возил знакомую через весь город в онко диспансер. И мне и ей 60+.
3. Прежде, чем вводить ограничения, тем более те, которые НЕ предусмотрены рамками "чрезвычайной ситуации", власти должны обеспечить возможность исполнять эти ограничения. Мэр Запорожья обеспечил возможность горожанам добраться на работу (в лечебное учреждение и проч.) за что ему СПАСИБО!