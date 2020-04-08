Народному депутату Ківі повідомили про підозру, - Венедіктова

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Офіс генпрокурора повідомив депутату Верховної Ради Іллі Ківі про підозру у побитті людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".

"У нього статус - підозрюваний з 3 квітня. Оголошено (підозру) в ОГП, куди він прибув самостійно", - повідомила виданню Генпрокурор Ірина Венедіктова.

При цьому Ківа відмовився поставити підпис і отримати документ.

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Відмову зафіксовано на відео.

Ківу раніше викликали до слідчого ДБР, однак він не прийшов до нього і не повідомив прокурора і слідчого.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 22 січня 2020 року, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив справу за фактом заподіяння Ківою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в центрі Києва.

Нагадаємо, бійка за участю народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - за життя" Іллі Ківи сталася в ресторані на вулиці Хрещатик близько 12 години 22 січня.

На оприлюдненому деякими ЗМІ відео видно, як депутат підходить до іншого чоловіка і б'є його головою в обличчя. У відповідь чоловік завдає Ківі удар в обличчя.