Кіберполіція заблокувала 157 посилань інтернет-шахраїв, які поширювали фейки і продавали ліки від коронавірусу

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Поліція з початку карантину виявила 267 фактів розповсюдження фейків про коронавірус і відкрила 41 провадження проти шахраїв, які продавали ліки або засоби захисту від нього.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент кіберполіції Нацполіції України.

"Під час моніторингу глобальної мережі кіберполіція виявила 267 фактів щодо розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу. Наразі вже ідентифіковано 152 особи, які цю інформацію розповсюджували", - сказано в повідомленні.

Також кіберполіцією перевірено 483 повідомлення щодо вчинення можливих протиправних дій, у тому числі онлайн-шахрайств, пов’язаних з коронавірусом. За результатами – відкрито 41 кримінальне провадження. Крім цього, заблоковано 157 Інтернет-посилань, що використовувались шахраями з метою "наживи" під час пандемії.

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Так, на Харківщині раніше судимий 28-річний чоловік пропонував купити у нього маски і дезінфектор. Товар обіцяв відправити після 100-відсоткової передоплати, а сам привласнював гроші, не відповідав на дзвінки і міняв номер телефону в оголошенні. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

На Закарпатті 48-річна жінка продавала через інтернет іноземні таблетки, які нібито допомагають від коронавірусу. За одну упаковку просила 250 гривень. Ліки, яким вона торгувала, не мають декларації відповідності МОЗ України. Таблетки вилучили, на жінку склали протокол за ч. 1 ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП.

"Якщо ви стали свідками протиправних дій або потребуєте допомоги, звертайтеся до Департаменту кіберполіції за формою зворотнього зв’язку на нашому сайті - https://ticket.cyberpolice.gov.ua/, на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua, за номером 0-800-50-51-70 або телефонуйте на спецлінію 102", - закликають в кіберполіції.

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