Основні показники Держбюджету-2020 були узгоджені з МВФ, - міністр фінансів Марченко

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Основні показники Держбюджету-2020 були узгоджені з МВФ, - міністр фінансів Марченко

Міністерство фінансів України погодило основні показники змін до державного бюджету на 2020 рік з Міжнародним валютним фондом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу.

Як зазначив Марченко, Україна активно працює з міжнародними партнерами: МВФ і Світовим банком.

Зокрема, в процесі підготовки змін до держбюджету питання обговорювалися з МВФ.

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"Ми основні показники з ними узгодили. І є надія, що на цьому тижні депутатський корпус підтримає ці ініціативи і ми зможемо виконати одну з умов МВФ", - повідомив він.

При цьому Марченко заявив, що на сьогодні Україна перебуває "в досить цікавій ситуації". "З одного боку - коронавірус, з іншого боку нас економічна криза трохи піджимає", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ очікує ухвалення в цілому закону про банки і змін до держбюджету-2020.

Бюджет-2020
держбюджет МВФ Мінфін Марченко Сергій
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Топ коментарі
+3 Алекс S. Pоман
Я что-то слабо соображаю, я что МВФ всех стран госбюджеты согласовывает или "избранных"? Основные показатели Госбюджета-2020 были согласованы с МВФ, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9271
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08.04.2020 15:21
+3 Йцу Кенг 07b0c614
"Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить жёлтые штаны, и передо мной пацак должен не один, а два раза приседать. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать, и эцилопп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!.." (c)
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08.04.2020 15:26
+3 Irada
Только тех, кто просит кредиты.
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08.04.2020 15:27
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