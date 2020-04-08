По допомогу з безробіття офіційно звернулося 364 тисячі осіб, - Мінекономрозвитку

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Кількість осіб, які офіційно зареєструвалися в системі зайнятості в Україні станом на 7 квітня, становить 364 тисячі осіб - це на 13% більше, ніж на аналогічну дату в 2019 році.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко під час брифінгу 8 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.

"Якщо брати порівняльний період з минулим роком, то зростання кількості безробітних (які звернулися в центр зайнятості - ред.) становить 13%. Але ми очікуємо зростання кількості безробітних", - повідомив Петрашко.

Він зазначив, що зараз в уряді працюють над тим, щоб спростити процедуру офіційної реєстрації безробітних і планують оперативно виплачувати таким безробітним державну допомогу.

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