Підстав для дефіциту хліба і хлібобулочної продукції в Україні немає, - міністр Петрашко

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Підстав для дефіциту хліба і хлібобулочної продукції в Україні немає, - міністр Петрашко

В Україні немає підстав для виникнення дефіциту хліба і хлібобулочної продукції, ситуація з експортом продовольчої пшениці під контролем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

"Ніякого дефіциту продукції, пов'язаної з пшеницею, не буде, підстав для цього немає", - зазначив міністр.

За його словами, в країні також немає "посиленого" експорту продовольчої пшениці.

Петрашко повідомив, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства підписало меморандум з найбільшими зернотрейдерами, в якому закріплені незнижувальні залишки. За оцінками міністерства, в липні (низький сезон перед початком нового експортного МГ) запаси зерна будуть в два рази перевищувати торішній показник.

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"Ми моніторимо ситуацію з експорту/імпорту всіх товарів. Вводимо точкові рішення, де бачимо, що ситуація вимагає реагування, наприклад, щодо гречки і продуктів, де ми частково залежні від імпорту. Працюємо з тими країнами, звідки імпортуємо аграрну продукцію", - зазначив він.

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Топ коментарі
+4 olele
...і з масками, кажуть, теж дефіциту не було... на початку 2020

У вівторок ввечері, 7 квітня, найновіший літак Boeing 787-9 Dreamliner авіакомпанії Еl Аl вилетів з аеропорту «Бориспіль», щоб доставити в Ізраїль яйця, з якими зараз у тій країні дефіцит. - https://texty.org.ua/fragments/100690/foto-dnya-izrayil-vyvozyt-iz-kyyeva-pivmiljona-yayec-u-pasazhyrskyh-sydinnyah-najnovishoho-avialajnera-foto/

Оснований для дефицита хлеба и хлебобулочной продукции в Украине нет, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 8473
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08.04.2020 15:46
+3 Сергей Андрейчев
Оснований для дефицита масок-тоже не было. Оснований для дефицита хлеба и хлебобулочной продукции в Украине нет, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 7973
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08.04.2020 15:43
+3 Viktor Turchanikov
Оснований нет, а дефицит есть!
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08.04.2020 15:43
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