Підстав для дефіциту хліба і хлібобулочної продукції в Україні немає, - міністр Петрашко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.
"Ніякого дефіциту продукції, пов'язаної з пшеницею, не буде, підстав для цього немає", - зазначив міністр.
За його словами, в країні також немає "посиленого" експорту продовольчої пшениці.
Петрашко повідомив, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства підписало меморандум з найбільшими зернотрейдерами, в якому закріплені незнижувальні залишки. За оцінками міністерства, в липні (низький сезон перед початком нового експортного МГ) запаси зерна будуть в два рази перевищувати торішній показник.
"Ми моніторимо ситуацію з експорту/імпорту всіх товарів. Вводимо точкові рішення, де бачимо, що ситуація вимагає реагування, наприклад, щодо гречки і продуктів, де ми частково залежні від імпорту. Працюємо з тими країнами, звідки імпортуємо аграрну продукцію", - зазначив він.
У вівторок ввечері, 7 квітня, найновіший літак Boeing 787-9 Dreamliner авіакомпанії Еl Аl вилетів з аеропорту «Бориспіль», щоб доставити в Ізраїль яйця, з якими зараз у тій країні дефіцит. - https://texty.org.ua/fragments/100690/foto-dnya-izrayil-vyvozyt-iz-kyyeva-pivmiljona-yayec-u-pasazhyrskyh-sydinnyah-najnovishoho-avialajnera-foto/