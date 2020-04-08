Це були не баптисти: Дніпропетровська облрада переплутала назву церкви, захід якої спричинив спалах коронавірусу в Першотравенську

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Дніпропетровська облрада уточнила назву релігійної організації, зустріч членів якої спричинила спалах коронавірусу в Першотравенську. Йдеться про церкву "Нове покоління".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку Дніпропетровської облради в фейсбуці.

"У заяві обласної ради від 7 квітня була переплутана назва і йшлося про причетність баптистської організації до спалаху коронавірусу в Першотравенську. У цьому населеному пункті немає баптистської громади, тому приносимо свої вибачення баптистській спільноті", - йдеться в повідомленні.

В облраді уточнили, що в Першотравенську працює християнська церква "Нове покоління", на базі якої створено "Міжнародний біблійний коледж", до якого на навчання приїжджали люди з різних країн світу.

"Саме в цьому середовищі були виявлені випадки захворювань на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

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"Прошу із розумінням поставитися, але звертаюся до всіх керівників релігійних організацій, в період карантину - утриматися від проведення масових заходів, які несуть загрозу людському здоров’ю. Приношу свої вибачення за неточну інформацію щодо назв організацій", - заявив глава Дніпропетровської облради Олександр Олійник.

"Нове покоління" - це міжнародний апостольський рух, що налічує понад 450 церков у Європі та США. У Першотравенську функціонує з 1995 року.

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Раніше голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник помилково заявив у відеозверненні, що осередком спалаху коронавірусу в Дніпропетровській області стало зібрання баптистів у Першотравенську.

З 8 квітня місцева влада обмежила виїзд з Першотравенська та в'їзд в місто. У Першотравенську лабораторно підтверджено 21 випадок коронавірусу, загалом у Дніпропетровській області таких випадків - 41.

Поліція встановила 556 осіб, які були на зборах з вивчення Біблії в Першотравенську Дніпропетровської області і могли контактувати з особами, які заразилися коронавірусом.