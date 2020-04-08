Позачергове засідання Ради, швидше за все, відбудеться 13 квітня, - нардеп "Голосу" Железняк

1366

Позачергове засідання Верховної Ради для розгляду законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам, швидше за все, відбудеться в понеділок, 13 квітня, заявив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Позачергове засідання Ради, швидше за все, відбудеться в понеділок. Таблиця до законопроєкту буде зведена до п'ятниці, тобто чекати розгляду законопроєкту про банки до цього часу не варто", - сказав він "Інтерфакс-Україна" в середу, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: Чекаємо від комітету точну кількість поправок до закону про банки, частину може бути враховано редакційно, - "слуга народу" Корнієнко

Як повідомлялося, в законопроєкт №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності" подали 16 381 поправку.

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.