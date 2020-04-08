МЗС України висловив РФ протест у зв'язку з неправомірним вироком суду українцеві Кашуку в окупованому Криму

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Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест Російській Федерації у зв’язку із неправомірним вироком "суду" на території окупованої Автономної Республіки Крим, яким громадянина України Дениса Кашука було засуджено до 3 років і 8 місяців позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями у нібито купівлі та зберіганні вибухівки.

"Окупаційна влада позбавила Д.Кашука належного права на захист, зокрема допустила до справи незалежного адвоката лише на стадії судового розгляду, а також чинила психологічний тиск на затриманого у вигляді погроз на адресу його родичів. Окремі члени родини внаслідок таких погроз були змушені залишити окупований півострів. Розцінюємо такі дії окупаційної влади Криму як продовження політичних репресій проти громадян України, які живуть в умовах окупації", - сказано в коментарі МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Також міністерство звернуло увагу на те, що окупаційна влада свідомо вдається до кроків, які ставлять під серйозну загрозу життя та здоров’я громадян України, в умовах стрімкого поширення вірусу COVID-19, відсутності належного медичного захисту на окупованих територіях та пов’язаної з цим особливої епідеміологічної вразливості у російських місцях позбавлення волі.

МЗС України підкреслив, що Росія має негайно припинити грубі порушення прав людини та виконати Резолюції ГА ООН "Територіальна цілісність України від 27 березня 2014 року, "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)" (2016-2019рр.).

"Україна вимагає забезпечити у повному обсязі право на життя та доступ до медичного забезпечення незаконно ув’язнених українців, забезпечити безперешкодний та безпечний доступ міжнародних моніторингових місій, Міжнародного комітету Червоного Хреста до тимчасово окупованих територій та незаконно утримуваних громадян України з метою проведення кваліфікованого медичного обстеження та лікування", - наголошується в коментарі міністерства.

Також МЗС закликав міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

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