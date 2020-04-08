МОЗ затвердило рекомендації щодо поховання померлих від коронавірусу

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Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації з безпечного захоронення померлих від COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Міністерство рекомендує тимчасово дотримуватися таких рекомендацій під час проведення ритуальних обрядів:

до обрядів перед похованням, у разі крайньої необхідності, може допускатись не більше ніж 10 осіб за умови одночасного перебування у приміщенні;

не більше 1 особи на 10 квадратних метрів;

під час обряду між присутніми має бути безпечна дистанція у 1,5 метра;

поцілунки тіла померлої особи забороняються, оскільки існує пряма можливість інфікування.

поховання або кремація тіла мають здійснюватися у щільно закритій труні;

органи місцевого самоврядування здійснюють облік осіб, які були присутні під час поховання.

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Для медичних працівників, які безпосередньо контактують з тілами, діють такі правила: