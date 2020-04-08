МОЗ затвердило рекомендації щодо поховання померлих від коронавірусу

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МОЗ затвердило рекомендації щодо поховання померлих від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації з безпечного захоронення померлих від COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Міністерство рекомендує тимчасово дотримуватися таких рекомендацій під час проведення ритуальних обрядів:

  • до обрядів перед похованням, у разі крайньої необхідності, може допускатись не більше ніж 10 осіб за умови одночасного перебування у приміщенні;
  • не більше 1 особи на 10 квадратних метрів;
  • під час обряду між присутніми має бути безпечна дистанція у 1,5 метра;
  • поцілунки тіла померлої особи забороняються, оскільки існує пряма можливість інфікування.
  • поховання або кремація тіла мають здійснюватися у щільно закритій труні;
  • органи місцевого самоврядування здійснюють облік осіб, які були присутні під час поховання.

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Для медичних працівників, які безпосередньо контактують з тілами, діють такі правила:

  • Обов'язкове використання засобів індивідуального захисту: рукавичок, водостійкого ізоляційного халата із довгими рукавами.
  • Під час розтину тіла обов'язкове використання водостійкого ізоляційного халата із довгими рукавами або комбінезону, окуляр або захисного щитка, респіратору з класом захисту не нижче FFP2, медичної одноразової шапочки.
  • Під час транспортування тіла до моргу обов'язкове використання засобів індивідуального захисту, які унеможливлюють можливість інфікування через контакт з фізіологічними рідинами. Контакти з тілом мають бути мінімізовані.
  • При транспортуванні до крематорію або місця поховання рекомендується застосовувати непроникні герметичні пакети-мішки для тіла.
  • Для приміщення де перебувала померла особа рекомендується звичайне прибирання приміщень з подальшим проведенням заключної дезінфекції.
Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я похорон COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 wake up-UA
МОЗ затвердило рекомендації щодо поховання померлих від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3775
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08.04.2020 16:25
+4 Эрнесто Ча
Министров можно в общую могилу и разровнять, а вот президента нужно кремировать, чтоб не ожил.
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08.04.2020 16:16
+4 Прощай немытая раССея
МОЗ затвердило рекомендації щодо поховання померлих від коронавірусу - Цензор.НЕТ 2394
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08.04.2020 16:28
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