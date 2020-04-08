Фігуранти записів Лероса Штанько і Шумський: Для брата Єрмака зібрали близько $100 тис. Заяви в НАБУ вже написали

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Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які на так званих "плівках Єрмака" разом з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом проводили співбесіди кандидатів на держпосади, заявляють, що написали заяви в Національне антикорупційне бюро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Штанько і Шумський розповіли в інтерв'ю Bihus.Info.

"До сотні тисяч доларів були передані (брату глави ОП Андрія Єрмака. - Ред.) Денису. Гроші передавалися Денису для того, щоб він - він не був посадовою особою - щоб він рухав проєкт. Чи була це неправомірна вигода - нехай встановлюють слідчі" , - стверджує Штанько.

При цьому він говорить, що перші 10 тисяч отримав і сам Андрій Єрмак: "Це був перший кандидат, і я це чув особисто. Людина на Держгеокадастр". За словами Штанька, йдеться про Олександра Луцького, який нібито заплатив 10 тисяч доларів за те, щоб бути призначеним на главу Держгеокадастру.

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Штанько і Шумський також повідомили, що в неділю, 5 квітня, їх вже допитали в НАБУ.

"Ми написали заяви про вчинення злочину і нас допитали з цього приводу", - заявив Штанько.

За їхніми словами, в їхніх заявах викладені "факти шахрайства та ознаки корупції" і стосуються вони Андрія та Дениса Єрмаків.

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".