Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Порошенка. Адвокати заявляють, що це спроба дискредитувати Верховний Суд на тлі розвитку "справи Привату"

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Генпрокурор Ірина Венедіктова внесла відомості в ЄРДР щодо можливих протиправних дій п'ятого президента України Петра Порошенка під час призначення суддів Верховного суду України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає "Цензор.НЕТ".

Розслідування розпочато на підставі звернення працівників Верховного Суду України про можливі неправомірні дії глави держави, повноваження якого припинені, й інших осіб при виданні указів президента України від 10.11.2017 № 357/2017 та від 07.05.2019 № 195/2019 "Про призначення суддів Верховного суду".

"Зазначені дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України", - говориться в повідомленні.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України 7 квітня 2020 року проведення досудового розслідування у п’яти кримінальних провадженнях за вказаними фактами доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань.





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За словами адвоката Порошенка Іллі Новікова, це "спроба загорнути в нову обгортку ту абсолютно провальну ситуацію, яка була напередодні відставки прокурора Рябошапки".

"Це однозначно продовження тренда політичних переслідувань. У той момент, коли Венедіктова була в.о. глави ДБР і коли це місце займав Труба - це все одна і та ж історія", - зазначив Новіков.

"Було опубліковано проєкти підозри, які Венедиктова намагалася переконати Рябошапку підписати. Він називав їх (проєкти підозри. - Ред.) юридичним трешем. Я можу з ним тільки погодитися. Спроба переводити в кримінальну площину питання конституційних повноважень президента з приводу призначень суддів - це треш", - підкреслив адвокат.

Новиков заявив, що ця спроба буде неуспішною, бо правового змісту там немає. "Це намагання дискредитувати Верховний Суд і суддів Верховного Суду. Деякий невизначений час ми не будемо знати, хто ті співробітники Верховного Суду, які подали заяву. ... Це дискредитує Верховний Суд і всередині країни, і на міжнародному рівні. Це є спробою встановити контроль над Верховним Судом і над суддями", - зазначив він.

"Це означає, що на тлі розвитку "справи Привату" Офіс президента отримує додаткові важелі контролю над правосуддям в Україні. Незалежно від того, як цю ситуацію коментуватимуть Венедіктова й інші люди, це має саме такий вигляд", - заявив він.

Новіков також нагадав, що Венедіктова намагалася скласти іспити на посаду судді Верховного Суду і в неї це не вийшло. "Людина, яка не потрапила до Верховного Суду за конкурсом, відкриває кримінальну справу щодо того, як були призначені люди, які цей конкурс пройшли", - підкреслив він.

У свою чергу адвокат Ігор Головань заявив: "Хотів би звернути увагу на той факт, що згідно із законом, а там згадується на сайті Генеральної прокуратури, що провадження зареєстровано також за статтею 364 ККУ. Але стаття 364 ККУ підслідна виключно Національному антикорупційному бюро. Більш того, заборонено передавати підслідні НАБУ провадження для розслідування іншими органами досудового розслідування".

"Венедіктова відверто незаконно передала відверто протиправне провадження своїм колишнім підлеглим у ДБР, яке представляє собою спеціалізовану організацію для здійснення незаконних кримінальних проваджень і політичних переслідувань. Ми вже звернулися з клопотанням до генпрокурора припинити порушення закону і передати це провадження в НАБУ, де воно має бути закрите негайно", - додав Головань.

Адвокати п'ятого президента також зауважили, що відстоюватимуть свою позицію в судовому порядку.