Кабмін пропонує підвищити до 6 тис. грн штрафи за підпал сухої трави, - Шмигаль

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Кабмін пропонує підвищити до 6 тис. грн штрафи за підпал сухої трави, - Шмигаль

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді підвищити до 6 тис. грн штрафи за підпал сухостою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд пропонує підвищити штрафи за підпал сухостою. Рік за роком навесні у всіх регіонах дедалі частіше спостерігаються випадки спалювання сухої рослинності. Це не тільки створює загрозу пожеж, а й забруднює повітря", - написав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що відповідальність за такі дії має бути посилена. "Ми пропонуємо підвищити штрафи з 85 грн до 6 тис. грн", - сказав прем'єр.

Раніше відповідний проєкт закону був схвалений на засіданні уряду.

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Топ коментарі
+9 Mykhailo Stepanov
надо до 17000+
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08.04.2020 17:01
+5 Прощай немытая раССея
Минимум 50 000...надо этих уродов наказывать... Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штрафы за поджог сухой травы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 40
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08.04.2020 17:03
+4 Valery Greff
До 17 000 грн. !!!!! Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штрафы за поджог сухой травы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5010
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08.04.2020 17:01
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