Кабмін пропонує підвищити до 6 тис. грн штрафи за підпал сухої трави, - Шмигаль

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Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді підвищити до 6 тис. грн штрафи за підпал сухостою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд пропонує підвищити штрафи за підпал сухостою. Рік за роком навесні у всіх регіонах дедалі частіше спостерігаються випадки спалювання сухої рослинності. Це не тільки створює загрозу пожеж, а й забруднює повітря", - написав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що відповідальність за такі дії має бути посилена. "Ми пропонуємо підвищити штрафи з 85 грн до 6 тис. грн", - сказав прем'єр.

Раніше відповідний проєкт закону був схвалений на засіданні уряду.

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