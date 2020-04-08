Безвідсоткове кредитування, звільнення від сплати податків і оренди, - Комітет ВР з гуманітарної політики розробив заходи щодо підтримки сфери культури

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав глава Комітету ВР з гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (СН), передає Цензор.НЕТ.
"Культура та креативні індустрії. Що це в розпал епідемії коронавірусу? Вигук у пустелі, чи може кола по воді? У мене складається таке враження, коли я бачу ставлення деяких чиновників до цих питань. І дійсно, всього менше 0,5% витрат держбюджету становлять ці галузі. Але, щоб було зрозуміло, поговоримо мовою цифр. У цих сферах задіяно понад 1 млн людей, робочі місця більшості з яких зараз під загрозою звільнення, бо падіння доходів цих галузей, згідно березневого дослідження, складає понад 50%. Але це не все. Це ще понад 4% ВВП всієї країни. Тобто найбільше зростання зі сфер у загальній доданій вартості. Більше за будівництва", - розповів він.
"Дві цифри: 0,5% витрат та 4% доходів. І це не рахуючи ефекту через доходи споживання. Вже мовчу про сферу послуг, яка останнім часом складає левову частку доходів бюджетів великих міст. Мова йде про малі та середні підприємства, половина з них – мікробізнес. Водночас, коли ми говоримо про країни Європи, у цей самий час передбачено понад 50 млрд євро допомоги креативним індустріям у Німеччині та сотні мільйонів у Франції. Фінансування галузі напряму за визначених умов – у Данії, Австрії та багатьох інших країнах. Чому вони такі розумні – тому що такі багаті. Чому ми такі бідні – тому що, очевидно, щось не розуміємо", - додав нардеп.
"А тепер не мовою цифр, а на усім зрозумілим нам прикладах. Це фільми та телепрограми, які ви дивитесь на карантині. Книги та сайти, які ви читаєте. Картини, які висять у ваших домівках, чи глечики для молока. Прикраси. Архітектура. А ще фестивалі, музеї, театри та галереї, за якими ви скучили. Не кажу вже про ресторани та всю сферу розваг і послуг. Тобте те, що складає колір та смак нашого життя. Хтось хоче, щоб це зникло? Нас не чують? Ми проти! А отже будемо говорити голосно. Тому ми зібралися сьогодні комітетом в онлайн, аби знайти вихід із ситуації. Обговорили пакет пропозицій на підтримку культури, креативних індустрій та значною мірою сфери послуг, напрацьованих мною на основі звернень представників креативних індустрій. Вони передбачають зміни в декількох законах, як сфери відання нашого комітету, так і податкового, економічного та бюджетного. Що ми пропонуємо – тимчасові норми до 31.12.2020 року. Основні з них опубліковані на сайті комітету. Посилання додаю", - пояснив Ткаченко.
"Було прийняте рішення створити спільну міжфракційну робочу групу разом з представниками Міністерства культури та інформаційної політики. Результати обговорень ляжуть в основу єдиного пакету законопроектів, який буде подано на розгляд позачергового засідання Верховної Ради. Також на комітеті обговорювались заходи щодо прямої фінансової підтримки, надання пільгових кредитів, тимчасове звільнення від оплати оренди та проблема збалансування державного бюджету через запропоновані зміни. В наступні два дні група збереться для напрацювання. Наша мета – вийти на міжфракційне погодження пакету законів направлених на підтримку культури і креативних індустрій", - резюмував нардеп.
Згідно з повідомленням на сайті комітету пропонується таке:
Окрім того пропонується розробити та затвердити програму фінансової підтримки малого та середнього бізнесу в креативних індустріях, де передбачити, зокрема, такі заходи:
Целый вагон ништяков в то время, как бюджет состоит из одной большой дыры. Что-то тут не то. Как бы сейчас большие пацаны не назвали свои заводы и шахты дворцами культуры.