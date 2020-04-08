Смішно спостерігати як люди, які позбавили вкладників їхніх заощаджень, розповідають щось про суверенітет України, - член правління "ПриватБанку" Сульжик про Коломойського

Про це член правління "ПриватБанку" Роман Сульжик написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"У своєму коментарі для Financial Times я сказав, що закон про банки це проукраїнський закон. І тут же вийшов пан Коломойський і заявив що це - антиукраїнський закон. Кому вірити, незрозуміло", - написав Сульжик.
Він зазначив, що новий закон передбачає можливість судити регулятора за корупцію і злочинну недбалість, як це і прийнято в багатьох цивілізованих країнах.
"Володіти банком - це не право, а привілей, ти повинен дотримуватись правил, що встановлюються регулятором. І одне з базових правил: не можна просто брати гроші, які вкладники довірили тобі, і забирати собі, неважливо, назавжди чи "на тимчасове користування"", - написав Сульжик.
"Тому дуже смішно спостерігати, як люди, що позбавили вкладників їхніх заощаджень, і пов'язані з ними політики розповідають щось про суверенітет України і конституцію", - додав він.
За словами Сульжика, "єдине святе", на що зазіхає новий закон - це право безкарно грабувати громадян України.
Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" в першому читанні.
Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку в результаті виведення його з ринку.
Пізніше стало відомо, що народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д.
это не вопрос веры.
это факт, подтверждённый финансовыми документами
Можна.
Якщо виводити на свою філію.
Саме на свою філію на Кіпрі Приватбанк і виводив.