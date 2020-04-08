НБУ не друкуватиме гроші для покриття витрат бюджету, - Смолій

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НБУ не планує вдаватися до грошової емісії для того, щоб профінансувати видатки державного бюджету.

Про це повідомив глава Нацбанку Яків Смолій під час конференції з представниками "Союзу українських підприємців", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Національний банк не планує фінансувати бюджет через операції з державними облігаціями (ОВДП) на первинному або вторинному ринку. Ефекти від прямого фінансування бюджету у вигляді розгортання девальваційно-інфляційної спіралі добре відомі тим українцям, які пам'ятають 90-ті роки. Тому, повертатися до цієї практики немає сенсу", - повідомив Смолій.

При цьому він додав, що Нацбанк і далі використовуватиме наявні у нього інструменти для того, щоб забезпечити цінову стабільність, зокрема регулюватиме розмір облікової ставки, як він робив і раніше.

Смолій зазначив, що зараз Україна просувається в переговорах з МВФ, підтримка якого необхідна для проходження нової економічної кризи.

"Залишилося ухвалити "банківський закон" у другому читанні та зміни до державного бюджету на 2020 рік. Ці кошти одночасно поповнять міжнародні резерви і дозволять профінансувати дефіцит державного бюджету", - додав глава НБУ.





