Нардеп "Голосу" Лозинський вимагає продовжити заборону російських соцмереж в Україні: не можна агресору дозволити заробляти на українцях

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"ВКонтакте" й "Одноклассники" відновлять роботу в Україні. Вже через місяць. Разом із сотнями інших заборонених російських сервісів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє нардеп фракції "Голос" Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.

"Вже 15 травня минає трирічний термін дії рішення РНБО про санкції до російських компаній. Чи хтось чув, аби Рада нацбезпеки продовжувала дію рішення чи хоча б обговорювала його? Я – ні", - говориться в повідомленні.

За словами Лозинського, він сьогодні надіслав депутатське звернення до Президента, РНБО, Кабміну, та СБУ.

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"Вимагаю невідкладно продовжити санкції та блокування соцмереж країни-агресора. Ми не маємо права сприяти агресору вести гібридну війну в інформаційному полі і заробляти гроші на українцях. Кожен зароблений рубль конвертується в нові кулі та залпи "градів" в наших захисників на Сході", - підкреслив він.

Нагадаємо, 16 травня 2017 року, п'ятий Президент Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти російських соціальних мереж. Згідно з указом Президента №133 / 2017, обмежувальні санкції передбачають заборону Інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу до ресурсів Mail.ru, "Вконтакте", "Однокласники". Санкції також запроваджено проти ТОВ "Яндекс", російських компаній - розробників антивірусів "Лабораторія Касперського" і "Доктор Веб".

Нардеп Голосу Лозинський вимагає продовжити заборону російських соцмереж в Україні: не можна агресору дозволити заробляти на українцях 01
Нардеп Голосу Лозинський вимагає продовжити заборону російських соцмереж в Україні: не можна агресору дозволити заробляти на українцях 02

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Топ коментарі
+18 сепаратизму смерть
Я поддержу, давайте петицию!
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08.04.2020 17:55
+15 buannaichidh sinn
Чувак, тут діло не в кнопочькє, а в совісті.
Бажання спілкуватись з русскімі, з тими, хто вбиває твоїх співгромадян, і намагається взагалі знищити Україну, це ким потрібно бути?
Нє понял?
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08.04.2020 18:01
+12 Vika Lysenko
Не зря 🤢🤡🤥🐲 зельцман в Оман на инструктаж летал
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08.04.2020 17:55
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