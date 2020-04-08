Сумніваюсь, що законопроект про банки можна назвати "антиКоломойським". Це перекручування з бажанням захистити Гонтареву, - нардеп від "Батьківщини" Цимбалюк

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Народний депутат від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк не вважає законопроект №2571-д щодо запобігання скасуванню націоналізації або ліквідації банків "антиКоломойським". Він розповів, що 89 його поправок стосуються того, щоб Національний банк не мав право безпідставно позбавляти ліцензії банки та блокувати їхню роботу.

Про це розповів Цимбалюк у коментарі Цензор.НЕТ.

"Важливо, щоб цей законопроект слугував для забезпечення стабільності роботи банківської системи і щоб все-таки Національний банк не був тією структурою, яка має безперечне право видавати ліцензії, позбавляти ліцензії і не виконувати будь-які рішення суду, що є порушенням Конституції", - сказав Цимбалюк.

Нардеп розповів, що його правки до законопроекту спрямовані на те, щоб "законопроект відповідав міжнародним нормам і щоби справді в державу могли зайти інвестори з банківської сфери".

"Саме мої правки стосуються того, щоб Національний банк не мав право безпідставно позбавляти ліцензії, вводити тимчасові адміністрації, і таким чином блокувати роботу будь-якого банку. Також правки стосуються статей, які забезпечують верховенство права, де рішення суддів є обов’язкові до виконання, і в тому числі Національним банком, який не може бути монополістом або окремою державою в державі", - додав Цимбалюк.

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Нардеп заперечує, що законопроект можна назвати "антиКоломойським".

"Жодним чином ніде в законопроекті не говориться про "Приватбанк", і тим більше про Коломойського. Через те, я так не вважаю і переконаний, що це є свідоме перекручування з бажанням захистити Гонтареву, яка під час керування знищила більше ста банків, перевести таку діяльність Нацбанку в постійну роботу, ввести в державі зовнішнє управління, коли НБУ буде діяти не в інтересах держави", - сказав Цимбалюк.

Нардеп вважає, що ухвалення законопроекту у редакції першого читання може призвести до того, що Україна втратить суб’єктність. "Тому що одна із складових національної безпеки - це грошова одиниця, яку можуть нівелювати", - додав нардеп.

"Сумніваюсь, що цей закон можна назвати антиКоломойським, або антиПриватівським. Це вимога міжнародних кредиторів, щоби через раду Національного банку впливати повністю на банки України, грошову монетарну політику і не допустити зовнішнього впливу, тобто заходження капіталу світових банків", - сказав Цимбалюк.

Відповідаючи на зауваження про те, що непідписання угоди з МВФ, умовою якого є ухвалення законопроекту про банки, може загрожувати дефолтом, Цимбалюк сказав:

"Держава має відстоювати національні інтереси. І президент, і Офіс президента, і Національний банк, і Кабінет міністрів, Верховна Рада - всі мають працювати над тим, щоб вести професійну дискусію з представниками МВФ як позичальниками. Я не є прихильником попередньої влади, Порошенка і Яценюка, але згадаємо 2014 рік, коли їм вдалося домовитися тоді із МВФ про відстрочку виплати боргових зобов’язань, інша справа на яких умовах. Саме зараз, зважаючи на світову пандемію, влада України має принципово відстоювати цю ідею і МВФ, як ніхто не зацікавлений, щоб ми не дійшли до дефолту. Тому що у разі дефолту, їм теж списуються всі борги. Потрібно вести професійну дискусію, щоб вони відстрочили платежі".

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності".

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.