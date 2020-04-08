Зупинка великих підприємств через карантин - це шлях до соціально-економічної катастрофи, - Кушнірук

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Наміри влади через карантин зупинити великі підприємства приведуть до соціально-економічної катастрофи в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав економічний експерт Борис Кушнірук на своїй сторінці в Facebook.

"Наша влада увійшла в раж карантинно-обмежувальних заходів і вирішила не зупинятися. З різних джерел надходить інформація, що уряд розглядає можливість зупинки діяльності більшості середніх і великих підприємств. А це вже прямий шлях до соціально-економічної катастрофи всієї країни", - написав Кушнірук.

Експерт підкреслив, що велика частина великих і середніх підприємств є не тільки головними платниками податків для державного бюджету, вони є містоутворюючими для місцевих громад, і їхня зупинка порушить економічне життя таких міст. На його думку, це матиме негативні наслідки не тільки для економіки, а й для соціальної стабільності в містах.

На його думку, зупинка великих металургійних підприємств в умовах обвалу зовнішніх ринків призведе до катастрофічних втрат їх доходів і позицій на ринках збуту. У свою чергу держава внаслідок цього недоотримає значні суми коштів від податків, а приплив валюти суттєво зменшиться.

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"Про прибуток ці підприємства можуть забути. А отже і уряд про надходження до державного бюджету від податку на прибуток. Крім того, такі підприємства є важливими з точки зору надходжень валютної виручки в країну. В умовах стрімкого скорочення переказів іноземної валюти від наших працівників ми отримаємо ще й значне падіння експортної виручки. Відповідно виникатиме ще більший тиск на курс гривні", - написав Кушнірук.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що на час дії карантину в країні держава має підтримати бізнес, щоб зберегти робочі місця, і насамперед - експортоорієнтовані галузі економіки.

На думку народного депутата від партії "Голос" Лесі Василенко, тимчасове звільнення бізнесу від плати за землю господарюючими суб'єктами до 30 квітня 2020 року, що передбачено законом про зміни до Податкового кодексу, є мінімумом, який можна зробити для допомоги підприємцям у нинішніх кризових умовах.