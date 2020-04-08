Більшість українців почуваються щасливими на карантині, - дослідження "Рейтингу"

4671 110
Більшість українців почуваються щасливими на карантині, - дослідження "Рейтингу"

Більшість українців вважають себе швидше щасливими, ніж нещасними в умовах карантинних заходів, запроваджених у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження "Психоемоційний стан українців на карантині", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у співпраці з Національною дослідницькою мережею "Pollaris".

"Дуже щасливими себе вважають 19% населення (цей показник зменшився: у 2018 - 36%), швидше щасливими - 57%, не дуже щасливими - 16% і лише 2% - абсолютно нещасні. Що молодший вік - то щасливішими почуваються опитані" , - сказано в пресрелізі, оприлюдненому за результатами дослідження.

70% респондентів вважають, що щастя людини залежить насамперед від внутрішнього стану людини. Водночас, 21% переконані, що щаслива людина чи ні - залежить від зовнішніх обставин.

Відчуття щастя навпаки впливає на відчуття негативних емоцій: що щасливіша людина, то менше у неї виражені показники депресивного, тривожного стану, розлади сну, паніки і втоми. Люди, які вважають себе нещасними, найбільше відчувають усі ці негативні емоції, а найбільш виражена різниця - в показнику відчуття депресії.

Читайте також: У 79% українців поки не виникло жодних проблем з роботою через карантин, - опитування КМІС

На негативні відчуття також дуже впливає міжособистісна комунікація: що менше опитані проводять часу або спілкуються зі своїми близькими (друзі, родина) - то більше у них виражені негативні психоемоційні стани.

Під час першої хвилі дослідження 27-28 березня було опитано 1660 респондентів, під час другої хвилі 3-4 квітня - 1700 респондентів віком від 18 років і старших. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 4%. Інтернет опитування методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) здійснено на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Коронавірус і карантин
опитування рейтинг українці
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+40 SergTranscarpathian
тільки дебіл може радіти відсутності роботи. але те, що більшість у нас дебіли, ми вже довели на виборах...
показати весь коментар
08.04.2020 18:23
+31 А П 6d5dcd2e
Я так понимаю, что карантин продлят на год, на основании "исследований?
показати весь коментар
08.04.2020 18:25
+28 Вася Шевченко f77d76ba
Большинство украинцев чувствуют себя счастливыми на карантине, - исследование "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4419

...
показати весь коментар
08.04.2020 18:24
Дивитись коментарі