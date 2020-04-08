Більшість українців почуваються щасливими на карантині, - дослідження "Рейтингу"

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Більшість українців вважають себе швидше щасливими, ніж нещасними в умовах карантинних заходів, запроваджених у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження "Психоемоційний стан українців на карантині", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у співпраці з Національною дослідницькою мережею "Pollaris".

"Дуже щасливими себе вважають 19% населення (цей показник зменшився: у 2018 - 36%), швидше щасливими - 57%, не дуже щасливими - 16% і лише 2% - абсолютно нещасні. Що молодший вік - то щасливішими почуваються опитані" , - сказано в пресрелізі, оприлюдненому за результатами дослідження.

70% респондентів вважають, що щастя людини залежить насамперед від внутрішнього стану людини. Водночас, 21% переконані, що щаслива людина чи ні - залежить від зовнішніх обставин.

Відчуття щастя навпаки впливає на відчуття негативних емоцій: що щасливіша людина, то менше у неї виражені показники депресивного, тривожного стану, розлади сну, паніки і втоми. Люди, які вважають себе нещасними, найбільше відчувають усі ці негативні емоції, а найбільш виражена різниця - в показнику відчуття депресії.

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На негативні відчуття також дуже впливає міжособистісна комунікація: що менше опитані проводять часу або спілкуються зі своїми близькими (друзі, родина) - то більше у них виражені негативні психоемоційні стани.

Під час першої хвилі дослідження 27-28 березня було опитано 1660 респондентів, під час другої хвилі 3-4 квітня - 1700 респондентів віком від 18 років і старших. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 4%. Інтернет опитування методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) здійснено на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.