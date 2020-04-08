У навчальних класах - до 10 осіб, в їдальні за столом - по одному, - карантинні заходи в ЗСУ. ФОТО

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В оперативному командуванні "Південь" впроваджено низку заходів у підпорядкованих військових частинах щодо недопущення поширення серед особового складу коронавірусу СOVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У навчальних класах - до 10 осіб, в їдальні за столом - по одному, - карантинні заходи в ЗСУ 01

Відповідно до вимог дотримання карантину всі заходи здійснюються під контролем медичних служб і командування військових частин. Так, під час організації харчування особового складу частин військовослужбовці, кухарі, інші працівники їдальні мають перебувати в захисних масках.

У солдатських їдальнях проведено роботу з позначення розмежувальних ліній на дистанцію два метри між військовослужбовцями, які прибувають для прийому їжі. Крім того, розподілили столи за якими військові обідають по одному.

У навчальних класах - до 10 осіб, в їдальні за столом - по одному, - карантинні заходи в ЗСУ 02

Те саме стосується організації занять у навчальних класах. Кількість слухачів не може перевищувати десять осіб. Відстань між ними залишається в межах двох метрів один від одного. Всі військовослужбовці під час проведення занять перебувають у захисних масках.

Ранкова фізична зарядка проводиться не в складі підрозділу, а у форматі індивідуального виконання вправ.

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Оборона Коронавірус і карантин
армія карантин Міноборони коронавірус
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Топ коментарі
+3 RustIck
А построение тоже через метр что ли? В учебных классах - до 10 человек, в столовой за столом - по одному, - карантинные мероприятия в ВСУ - Цензор.НЕТ 7973
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08.04.2020 18:36
+2 Valeriy Valeriy
А в казармах как,каждому отдельный номер?
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08.04.2020 19:42
+1 Татьяна Лайф
Ни в коем случае! Вот без школы можно точно обойтись. Тем более школы молодцы и красавцы- перешли в он лайн. Дети учатся и здоровы.
Школа точно до сентября может подождать
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08.04.2020 19:11
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