Пожежу на складі лакофарбових матеріалів у Києві ліквідовано, - ДСНС

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Пожежа в складському приміщенні, що на вул.Бориспільська, 9 у Києві, було ліквідовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"О 18:10 пожежу ліквідовано. Попередньо жертв і постраждалих немає", - вказується в повідомленні.

До гасіння було залучено 65 пожежників та 16 од. техніки ДСНС.

Раніше повідомлялося, що о 14:50 в Дарницькому районі Києва по вул. Бориспільська, 9 виникло займання дров із поширенням на одноповерхову складську будівлю для зберігання лакофарбових матеріалів на площі 500 кв.м. Станом на 15:35 пожежа розповсюдилася на площу 2 тис.кв.м. О 17:19 займання вдалося локалізувати.

Спікер ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила, що гасіння пожежі проходило з ускладненнями, оскільки жоден пожежний гідрант, що є на території об'єкта, не працював, тому гасіння доводилося виконувати за допомогою підвезення води.

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Вона також повідомила, що причиною займання став розпалений на вулиці мангал, вогонь з якого вітром перекинувся спочатку на складене на території дерево і сухе листя, а потім на склад.