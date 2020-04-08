Схеми з ПДВ контролює керівництво податкових і митних органів, - ексміністр фінансів Уманський

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Колишній міністр фінансів Ігор Уманський, який публічно заявив, що через схеми з ПДВ державний бюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, звернувся з відповідними заявами в Офіс генпрокурора та Службу безпеки України.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Я написав заяви 30 березня. Передав разом із ними інформацію про схеми ухилення від сплати ПДВ, компаніям, які в них задіяні. Там є коди ЄДРПОУ, видно, через кого і як відбувалися ті чи інші операції, - каже Уманський. - Просив перевірити і дати правову оцінку. Поки у мене немає інформації про відкриття кримінального провадження".

Він також уточнив, що у своїх заявах не вказав жодного прізвища посадових осіб Державної податкової служби і Державної митної служби. "Таких схем не так багато, вони відомі і зрозумілі. Але для того, щоб їх припинити, потрібно поміняти вищий і середній ешелон у податкових і митних органах. Оскільки через контроль керівництва й інформацію, яку вони бачать, таке потурання, по суті, і відбувається. Тому зупинити ці схеми без зміни керівництва неможливо", - вважає він.

На його думку, від уваги співробітників цих служб не вислизає ні копійки недоплачених податків. Як і від тих, хто працює в ДМСУ. Тому за бажання можна відстежити весь ланцюжок - організатора, "скручувальника", транзитерів і кінцевих вигодонабувачів.

Відповідаючи на запитання, чому в цих випадках не спрацювали профілі ризику і система, яка автоматично повинна блокувати податкові накладні, сказав так: "Щоб спрацьовувало, треба прибрати тих, у кого "запотівають" окуляри, і хто робить вигляд, що не бачить цих операцій. Потім регулярно сервери "лягають" і підтираються всі внесені "ліві" проводки. Але, з огляду на той факт, що не всі люди в цих органах скурвились і "сидять" на зарплаті у схемщиків, інформацію мені стали передавати з першого ж дня мого призначення" .

В Офісі генпрокурора "Цензор.НЕТ" повідомили, що заява надійшла, але пообіцяли пізніше надати інформацію про те, за якою статтею відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади голови Міністерства охорони здоров'я України, а Ігоря Уманського з посади міністра фінансів.

Перед тим, як піти з Мінфіну Уманський ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. І ексглава Мінфіну переконаний, що єдина причина його звільнення - "ось ці подання (на звільнення глав фіскальної та митної служб. - Ред.) і те, що я не збирався відступати в цьому питанні".

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