"І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії

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"І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії

Президент РФ Володимир Путін приписав Росії війни з печенігами і половцями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба Кремля це сталося під час наради з керівниками суб'єктів Російської Федерації з питань протидії поширенню коронавірусної інфекції.

"Все минає, і це мине. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія. Переможемо і цю заразу коронавірусну. Разом ми все подолаємо", - заявив Путін.

Як відомо Київська Русь вела війни з племенами печенігів (до середини XI ст.) і половців (XI-XIII ст).

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Топ коментарі
+46 Алекс Мышкевич
болотные черти вас мокшанские мучили, а не печени и половцы !

ишь, замахнулся на РУСЬ "И печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия", - Путин сравнил коронавирус с проблемами древнерусской истории - Цензор.НЕТ 6158
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08.04.2020 18:54
+33 Zelya Vsyo
10-12 век. Место нынешнего Мацквабада. Москали борются с печенегами и половцами. "І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії - Цензор.НЕТ 124
"І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії - Цензор.НЕТ 4223
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08.04.2020 19:16
+32 Кирилл Лещенко
белая горячка их мучила и до сих пор никак отпустить не хочет...
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08.04.2020 18:57
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