"І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії

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Президент РФ Володимир Путін приписав Росії війни з печенігами і половцями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба Кремля це сталося під час наради з керівниками суб'єктів Російської Федерації з питань протидії поширенню коронавірусної інфекції.

"Все минає, і це мине. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія. Переможемо і цю заразу коронавірусну. Разом ми все подолаємо", - заявив Путін.

Як відомо Київська Русь вела війни з племенами печенігів (до середини XI ст.) і половців (XI-XIII ст).

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