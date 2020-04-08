Найближчим часом відбудеться засідання Ради, де мають бути ухвалені необхідні для співпраці з МВФ закони, - Єрмак

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Були обговорені питання співпраці України з МВФ. Андрій Єрмак повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання Верховної Ради, де мають бути ухвалені необхідні закони для початку реалізації нової програми співпраці з Фондом", - говориться в повідомленні.

Також керівник Офісу президента поінформував американського дипломата про ситуацію на Донбасі та стан переговорів з урегулювання конфлікту.

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Як повідомлялося, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності". Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.