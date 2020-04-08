Разумков підтвердив можливість проведення позачергового засідання Верховної Ради 13 квітня

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Позачергове засідання Верховної Ради України може відбутися в понеділок, 13 квітня. Це пов'язано з тим, що Мінфін тільки сьогодні представить остаточний варіант змін до держбюджету, а його ще мають розглянути в комітетах.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" в середу голова парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Позачергове засідання трохи переміщене в часі. Воно відбудеться орієнтовно в понеділок", - сказав він.

Разумков зазначив, що тільки в середу ввечері з'явився остаточний варіант змін до державного бюджету України, підготовлений Міністерством фінансів спільно з комітетами парламенту.

"Після цього ми змогли його роздати нашим колегам, народним депутатам, щоб вони могли ознайомитися, вивчити документ, дати свої зауваження", - сказав спікер.

За словами Разумкова, ще відбудуться додаткові зустрічі і з представниками депутатських фракцій, і головами комітетів, щоб парламент розглянув і ухвалив максимально якісний документ.

Спікер зазначив, що на засіданні може бути розглянуто й інші законопроекти, але головним і першочерговим є зміни до бюджету.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк також повідомив, що позачергове засідання Верховної Ради, швидше за все, відбудеться в понеділок, 13 квітня. Однак він це пов'язав із підготовкою для розгляду законопроекту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

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