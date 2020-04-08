Американський політик Сандерс зняв свою кандидатуру на користь Байдена на президентських виборах у США

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Американський політик Сандерс зняв свою кандидатуру на користь Байдена на президентських виборах у США

Сенатор Берні Сандерс відмовився від подальшої участі в президентських перегонах у США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC із посиланням на заяву 78-річного політика.

За даними Reuters, про своє рішення Сандерс оголосив у телефонній розмові зі співробітниками свого передвиборчого штабу. Як очікується, найближчим часом політик виступить зі зверненням до своїх прихильників, під час якого публічно оголосить про припинення передвиборчої кампанії.

"Ми змінили свідомість американців щодо того, якою нацією ми можемо стати, і зробили великий крок вперед у нескінченній боротьбі за економічну справедливість, соціальну справедливість, расову справедливість й екологічну справедливість. Наш рух переміг в ідеологічній боротьбі", - заявив Сандерс в інтерв'ю прихильникам.

Тепер єдиним претендентом на участь у президентських виборах в США від Демократичної партії залишається колишній віцепрезидент США Джо Байден. Очікується, що пізніше цього року саме він буде висунутий кандидатом у президенти США від демократів.

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Топ коментарі
+13 Максим Шевченко 108b0d85
Мне Байден однозначно симпатичней чем Трамп. Хз как американцам)
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08.04.2020 20:03
+10 serh
Давай, Байден, дави Трампона! Удачи!
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08.04.2020 20:04
+9 Evgeny N
Американский политик Сандерс снял свою кандидатуру в пользу Байдена на президентских выборах в США - Цензор.НЕТ 6888 Трамп трохи ся напряг
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08.04.2020 20:02
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