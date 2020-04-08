Зеленський привітав іудеїв України з Песахом

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Президент України Володимир Зеленський привітав іудеїв України зі святом Песах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Прийміть мої щирі вітання з нагоди Песаху – свята, що встановлене на честь свободи єврейського народу. Єврейська громада України є активним учасником суспільного життя, вона здійснює плідну гуманітарну і благодійну діяльність, сприяє розвитку духовності та зміцненню міжконфесійної злагоди в нашій країні", - говориться в привітанні на сайті глави держави в середу.

"З великою повагою, бажаю усім вам теплого душевного свята у колі ваших близьких і рідних людей", - зазначив Зеленський.

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