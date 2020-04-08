ВРП відмовляється відновлювати трансляції засідань і повертає на роботу скандальних суддів, - Фундація DEJURE

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Вища рада правосуддя (ВРП) повернула подання про відсторонення судді Міжгірського районного суду Закарпатської області Антона Гайдура.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook громадської організації "Фундація DEJURE", у лютому 2020-го НАБУ спіймало Антона Гайдура на хабарі. Тоді ж його відсторонили від посади на 2 місяці. Цей строк закінчується 8 квітня. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання, щоб продовжити відсторонення судді.

"Утім учора ВРП вирішила повернути подання прокуратури без розгляду. Тобто вже завтра суддя Гайдур повернеться до здійснення правосуддя.

Рада обґрунтувала це тим, що прокурори ніби-то пропустили строки подання клопотання про його відсторонення. Але чи це так – невідомо, оскільки засідання відбувалось дефакто у закритому режимі, й ніхто не зміг почути аргументів прокурора, який підтримував подання про відсторонення", - говориться в повідомленні.

Представники організації минулого тижня звернулись до ВРП із закликом відновити трансляції засідань хоча б на час карантину, але це прохання було проігноровано.

"9 квітня Вища рада правосуддя буде розглядати питання про відставку цілої низки суддів, серед яких сумновідомий голова Октябрського суду м. Полтави Олександр Струков. Чи продовжить ВРП ігнорувати клопотання про трансляцію засідань – побачимо вже завтра", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, навесні 2014 року в Жовтневий райсуд Полтави надійшла справа про адміністративне правопорушення на міського голову Олександра Мамая.

Прокуратура в 2013 році з'ясувала, що запідозрила мера в тому, що він виділив низку земельних ділянок своєї падчерки під будівництво торгових павільйонів. 14 січня 2015-го Олександр Мамай прийшов до Жовтневого райсуду Полтави і за посередництва Олександра Струкова зустрівся з суддею Ларисою Гольнік, запропонувавши їй закрити справу за $5 тисяч. Суддя відмовилася винести рішення на користь Мамая. Резонансна справа набула розголосу через корупційне викриття мера і тиск на Ларису Гольнік з боку головуючого суду. У 2017 році Гольнік побили невідомі.

Вища рада правосуддя почала розгляд дисциплінарної справи Олександра Струкова лише 11 квітня 2018 року. 18 квітня того ж року та ж Третя Дисциплінарна палата відкрила дисциплінарну справу щодо трьох скарг самого Струкова проти Гольнік. У своїх скаргах голова суду поскаржився на порушення суддею трудової дисципліни, зриві 28 вересня 2016 року зборів суддів Жовтневого райсуду Полтави, розміщенні публікацій у Facebook, які дискредитують Олександра Струкова та інших суддів суду. Обидві дисциплінарні справи в підсумку були об'єднані в одну. 23 травня Третя Дисциплінарна палата ВРП прийняла рішення притягнути до дисциплінарної відповідальності обох суддів.