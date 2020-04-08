У Центрі зайнятості розповіли, які вакансії стали затребуваними від початку карантину

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У Центрі зайнятості розповіли, кількість яких вакансій збільшилася від початку карантину, який запровадили через поширення коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила начальниця управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні в ефірі hromadske.

"Зараз підвищився попит на працівників сфери охорони здоров'я, є вакансії медичних сестер, соціальних працівників, фельдшерів, лаборантів", - заявила вона.

За словами Бондіні, також є попит на продавців продовольчих товарів, сортувальників, касирів, поштових та підсобних працівників і водіїв.

"Також хочу зазначити, що з'явилися вакансії охоронців і поліцейських. Крім того, затребувані працівники сільського та лісового господарства, адже починаються польові роботи", - додала вона.

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