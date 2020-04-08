АМКУ декілька років не може навести порядок на тютюновому ринку, - "слуга народу" Холодов

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав пропозиції президента України Володимира Зеленського щодо законопроекту 1049 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про впровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Про це написав народний депутат, заступник голови профільного комітету Ради Андрій Холодов на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

Зокрема, комітет проголосував за виключення з тексту законопроекту поправки №8 народного депутата України Олександра Дубинського.

Поправка стосувалася законодавчої фіксації маржі оптового дистриб'ютора на тютюновому ринку.

"Вчора комітет підтримав виключення поправки №8 із законопроекту 1049. Далі питання буде винесено в сесійну залу", - написав Холодов.

За словами нардепа, поправка №8 була для того, щоб навести порядок на ринку тютюну і усунути картельну змову, який був зафіксований Антимонопольним комітетом 10 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, 7 листопада 2019 року президент зустрічався з виробниками сигарет, і вони дали йому обіцянку, що вони самі усунуть змову на ринку тютюну, без втручання Верховної Ради. У відповідь президент сказав, що заветує законопроект 1049.

12 листопада 2019 року табачники отримали рекомендації від Антимонопольного комітету, де всі домовленості з президентом були документально зафіксовані.

Пізніше президент ветував законопроект 1049, а тютюнові компанії не виконали рекомендацій АМКУ.

"З точки зору політики неправильно давати комусь можливість не виконувати обіцянки, дані президенту. З точки зору економічної та правової Антимонопольний комітет мав у січні 2020 року зафіксувати факт невиконання рекомендацій і накласти на тютюнників штраф у сумі 10% від торішнього обороту. Для цього є всі підстави. Штраф міг би досягати 8 млрд грн", - додав Холодов.

Тепер, за його словами, єдиним, хто може вплинути на ринок тютюну в Україні, є Антимонопольний комітет.

"На жаль, після вето президента Рада поки позбавлена важелів впливу на тютюновий картель. Єдиний, хто тепер може змусити їх виконувати закон - це Антимонопольний комітет, але АМКУ не здатний навести порядок на тютюновому ринку. Це вже п'яті за ліком рекомендації АМКУ, які тютюновий ринок не виконує", - резюмував Холодов.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів України також пропонував президентові України Володимиру Зеленському накласти вето на закон №1049.