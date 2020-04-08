У зв'язку з пандемією життєво необхідно, щоб Росія поважала мандат ОБСЄ і СММ мала безперешкодний доступ на Донбасі, - Боррель

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У зв'язку з пандемією життєво необхідно, щоб Росія поважала мандат ОБСЄ і СММ мала безперешкодний доступ на Донбасі, - Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підкреслює особливу важливість роботи ОБСЄ на сході України в умовах пандемії COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З огляду на пандемію життєво необхідно ще більшою мірою, щоб Росія поважала мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Місія повинна мати доступ по всій Україні, включно з непідконтрольними українському уряду Донецької та Луганської областей", - заявив Боррель у середу після відеонаради міністрів ЄС, що відповідають за розвиток.

Він додав, що агентства ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста також стикаються з труднощами в тому, що стосується доступу до цих зон. Глава європейської дипломатії, виступаючи на пресконференції по відеозв'язку в Брюсселі, зажадав для цих організацій повного і безперешкодного доступу на Донбасі з метою надання гуманітарної допомоги потребуючим її людям.

"Ми продовжуємо працювати з усіма сторонами, щоб знайти рішення нинішніх проблем, і я наполягаю: міжнародні місії повинні мати безпечний і безперешкодний доступ в Україні, зокрема в частини, непідконтрольні в даний час українському уряду", - заявив високий представник ЄС із закордонних справ.

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Агресія Росії проти України
ОБСЄ Донбас Боррель
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Топ коментарі
+4 Сергей Трофимов 7c913dc7
Россия уважает только грубую силу, мандатами они подтираются...
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08.04.2020 21:06
+3 саша паламарчук
В связи с пандемией жизненно необходимо, чтобы Россия уважала мандат ОБСЕ и СММ имела беспрепятственный доступ на Донбассе, - Боррель - Цензор.НЕТ 7460
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08.04.2020 21:09
+3 Гыг с Вами
та он ща занят,на валдае в карантине печенегов и половцев гоняет В связи с пандемией жизненно необходимо, чтобы Россия уважала мандат ОБСЕ и СММ имела беспрепятственный доступ на Донбассе, - Боррель - Цензор.НЕТ 7731



#ИНОАГЕНТ Бывший ГДРовец - Ruhm der Ukraine!

«Как ныне в деменции Вошьдь пребывал,
Взомнив себя Вещим Олегом.
Он половцев всем разгромить обещал,
И в пыль превратить печенегов.
Мечом всех разил в воображеньи своем,
Сжимая свой памперс ногами.
Жаль, памперс не конь, не живет в нем змея,
Не куснет дурня в мягкие ткани!»
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08.04.2020 21:11
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