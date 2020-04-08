Платформа "Допомога поруч" працюватиме для самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю, сімей з дітьми, - Мінсоцполітики

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Платформа "Допомога поруч" працюватиме для самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю, сімей з дітьми, - Мінсоцполітики

З 10 квітня 2020 року в Україні почне функціонувати інформаційна платформа "Допомога поруч".

Рішення розроблено Мінсоцполітики та прийнято Урядом на засіданні Кабінету Міністрів 8 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"До реалізації нової соціальної ініціативи будуть залучені представники місцевих органів влади, органи соціального захисту, волонтерські, благодійні та інші громадські організації, соціально відповідальний бізнес", - переконана міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, завдяки соціальному онлайн-проєкту оперативно визначатимуться потреби, надаватиметься відповідна мобільна допомога та соціальні послуги одиноким громадянам похилого віку, людям з інвалідністю, сім’ям з дітьми та іншим соціально вразливим верствам населення.

Громадяни зможуть звертатися до "гарячих" телефонних ліній, які працюватимуть при місцевих органах влади, та залишати інформацію про потребу в продуктах харчування, засобах особистої гігієни, побутовій хімії, транспортних послугах для доставки цих товарів.

Платформа Допомога поруч працюватиме для самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю, сімей з дітьми, - Мінсоцполітики 01

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Топ коментарі
+7 Лариса fb3d953c
У вас,зеленых, дохрена всяких платформ, а молодые люди умирают от коронавируса, потому что скорая помощь отказывает в госпитализации. Куда звонить и стучать по этому поводу? В рельсу? Почему к киевлянину 3 раза приезжала СП и не госпитализировала и он погиб? Ему 30 лет,это не старик какой-то. Кто наказан?
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08.04.2020 21:36
+6 Van-Basten Van-Basten
Цензор.Нет - "в Украине начнет функционировать информационная платформа "Помощь рядом"....
Вже одна платформа є:

Платформа "Помощь рядом" будет работать для одиноких пенсионеров, людей с инвалидностью, семей с детьми, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7325
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08.04.2020 21:35
+5 vitaliymkua
Головне своєчасно...
Платформа "Помощь рядом" будет работать для одиноких пенсионеров, людей с инвалидностью, семей с детьми, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 9411
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08.04.2020 21:34
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