Кабмін змінив перелік об'єктів, які можуть продовжувати роботу в період карантину, - Шмигаль. ІНФОГРАФІКА
Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови про запобігання поширенню коронавірусу.
Про це на своєму каналі в Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Уточнили перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину і категорії громадян 60 років і старших, які не підлягають самоізоляції", - написав прем'єр.
Так, згідно з оновленими правилами продовжувати роботу в період карантину можуть об'єкти поштової та кур'єрської діяльності, будівельних робіт, збору і заготівлі відходів, заклади торгівлі будівельними матеріалами та хімчистки.
Також, було затверджено порядок обов'язкової госпіталізації осіб, які перетинають державний кордон, в обсерваторії. Місцеві органи влади отримали право оплачувати проживання осіб в обсерваторіях за рахунок коштів місцевих бюджетів.
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Також було уточнено, які саме категорії осіб старших 60 років не потребують самоізоляції. Серед них:
- державні службовці, депутати всіх рівнів, міські голови, судді та інші особи, на яких поширюється дія закону "Про запобігання корупції";
- військовослужбовці та співробітники Збройних Сил України, інших законних військових формувань і правоохоронних органів;
- особи, які здійснюють заходи, пов'язані з недопуском поширення COVID-19;
- особи, які забезпечують діяльність підприємств, установ і організацій критичної інфраструктури (у сферах енергетики, хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікативних технологій, електронних комунікацій, банківського і фінансового секторів, оборонної промисловості, життєзабезпечення населення, зокрема сільського господарства та охорони здоров'я, комунальних, аварійних та рятувальних служб, служб екстреної допомоги населенню) і підприємств, включених до списку тих, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.