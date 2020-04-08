Кабмін змінив перелік об'єктів, які можуть продовжувати роботу в період карантину, - Шмигаль. ІНФОГРАФІКА

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Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови про запобігання поширенню коронавірусу.

Про це на своєму каналі в Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Уточнили перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину і категорії громадян 60 років і старших, які не підлягають самоізоляції", - написав прем'єр.

Так, згідно з оновленими правилами продовжувати роботу в період карантину можуть об'єкти поштової та кур'єрської діяльності, будівельних робіт, збору і заготівлі відходів, заклади торгівлі будівельними матеріалами та хімчистки.

Також, було затверджено порядок обов'язкової госпіталізації осіб, які перетинають державний кордон, в обсерваторії. Місцеві органи влади отримали право оплачувати проживання осіб в обсерваторіях за рахунок коштів місцевих бюджетів.

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Також було уточнено, які саме категорії осіб старших 60 років не потребують самоізоляції. Серед них: