П'ять країн ЄС закликали Росію виконувати резолюцію Радбезу ООН і співпрацювати з міжнародним розслідуванням у справі МН17

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П'ять країн Євросоюзу закликали Росію виконувати резолюції РБ ООН щодо взаємодії з міжнародним розслідуванням у справі збитого літака Малайзійських авіаліній MH17.

Про це йдеться в спільній заяві Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини й Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прикро, що російська влада донині не співпрацює повною мірою з незалежним розслідуванням JIT (Спільної слідчої групи – ред.). В той час, як кримінальне розслідування JIT триває, ми закликаємо всі держави, зокрема Російську Федерацію, виконати свої зобов'язання за Резолюцією 2166 ООН і повністю співпрацювати з міжнародним розслідуванням", - наголошується в документі.

При цьому зазначається, що початок кримінального судового розгляду 9 березня в Гаазькому окружному суді "став важливою віхою для встановлення правди й справедливості для жертв та їхніх сімей, а також до притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за збитий рейс MH17".

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П'ять країн привітали в спільній заяві роботу голландської судової влади. "Ми висловлюємо повну впевненість у їх незалежності, неупередженості та професіоналізмі", - підкреслюється в документі.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

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9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.