У МВС обговорили зі священнослужителями формати проведення релігійних свят під час карантину

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У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що спільно з релігійними конфесіями визначили формат проведення Великодніх свят.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій МВС.

У повідомленні зазначається: "Радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт заявив, що правоохоронці розуміють бажання вірян відсвяткувати Великдень, іудейський Песах і мусульманські свята - Ніч Бараата та початок місяця Рамадан.

Правоохоронці провели онлайн зустріч з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

"Ми визначили формат проведення Богослужінь, особливо під час головного християнського свята - Великодня, а також юдейського Песаху і мусульманських свят - Ночі Бараата та початку місяця Рамадан. Після жвавого обговорення дійшли певної згоди", - наголосив Юрій Тандіт.

План проведення релігійних свят такий:

- Cлужби у храмах проводитимуться, однак, за участю не більше десяти осіб – для парафіян трансляція відбуватиметься у режимі онлайн. У місцях богослужінь може бути присутня обмежена кількість людей, а саме: священник, прислужник, дяк і особи, які технічно обслуговують богослужіння та забезпечують онлайн-трансляцію. Обов’язковою умовою є носіння захисних масок чи респіраторів усіма присутніми, крім священнослужителя.

- Вірянам не забороняється відвідувати храм в індивідуальному порядку в час відсутності проведення Богослужінь, але в такому разі кількість осіб, які одночасно перебувають разом не повинна бути більше двох у великих Храмах та однієї у Храмах меншого розміру, не враховуючи священнослужителя. Усі присутні зобов’язані носити маски, а ззовні не повинно бути черг.

- Щодо проведення обряду освячення пасок та великодніх кошиків, існуватиме декілька можливостей. У містах, священнослужителі можут бути запрошені у пекарні, на заводи або ж у магазини, для освячення там пасок, таким чином усі охочі можуть купити вже освячений хліб. У сільській місцевості, віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота, а священник матиме змогу пройти вулицями та освятити їх. Таким чином вдасться мінімізувати кількість контактів між людьми.

Радник міністра наголосив, що людське життя, його захист, фізичний та моральний розвиток особи - це спільна місія Церкви та Держави. Тому, у разі намагань вірян відвідувати церкву, поліцейські патрулі толерантно та виважено роз’яснюватимуть необхідність виконання правил карантину.

Юрій Тандіт також підкреслив, що для безперешкодного пересування священників до місць проведення служб, представники конфесій мають подати списки своїх священнослужителів. Окремо з представниками різних конфесій обговорили волонтерську роботу церков, які опікуються безхатьками та соціально незахищеними верствами населення.

Правоохоронці просять представників релігійних організацій подати списки відповідальних за це осіб та місць проведення відповідних заходів".