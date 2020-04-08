На Херсонщині танкові підрозділи 36-ї ОБМП провели тактичні навчання з бойовою стрільбою вночі. ФОТО

2096

На Херсонщині танкові підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти провели тактичні навчання з бойовою стрільбою вночі, під час яких були відпрацьовані дії в наступі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Навчання проходили в кілька етапів, під час яких морські піхотинці відпрацювали водіння бойових машин, тактичне маскування, розгортання в бойовий порядок і вихід на певні рубежі.

Подолавши загородження, танковий взвод атакував противника. З ходу було знищено вогнем протитанкові і вогневі засоби, які перешкоджали подальшому просуванню. Крім того, було відпрацьовано алгоритм дій при евакуації танка і пораненого військовослужбовця.

Читайте також: На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника. ФОТОрепортаж

"Наступ вночі має як негативну, так і позитивну сторону. Ніч обмежує видимість, утруднює орієнтування, збільшує час на виявлення й ураження цілей. Тому знижується ефективність вогню і збільшується витрата боєприпасів та освітлювальних засобів. З іншого боку, нічні умови дозволяють непомітно для противника займати, обладнувати вихідне положення для наступу і маскування і несподівано атакувати його. У цих умовах зменшуються втрати від наявності протитанкових засобів і авіації. Крім цього, нічна атака чинить на противника сильний моральний вплив", - зазначив керівник навчань майор В'ячеслав Якубінський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Випробування протикорабельної ракети "Нептун" провели в Одеській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж