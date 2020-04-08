Кияни, які порушили правила карантину, заплатили в бюджет уже майже 100 тис. грн штрафів, - Кличко

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Кияни, які порушили обмежувальні заходи, запроваджені для запобігання поширенню коронавірусної інфекції, заплатили в бюджет майже 100 тисяч грн штрафів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"На сьогодні поліція склала вже 600 адміністративних протоколів. З кількох стягнули до бюджету міста вже 100 000 грн. Ці кошти стягують через суд. Люди, які не розуміють закликів дотримуватись обмежувальних заходів, - безвідповідальні і щодо себе, і стосовно оточення. І тому - нехай платять", - розповів Кличко.

Мер Києва зазначив, що тільки від дотримання обмежувальних заходів залежатиме те, як скоро їх послаблять. Ослаблення обмежувальних заходів розглядатиметься тільки після зниження динаміки захворюваності в столиці.

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