У Чернівецькій області 30 нових випадків COVID-19, померла 66-річна жінка з підозрою на коронавірус, - ОДА

1608

У Чернівецькій області 8 квітня офіційно підтверджено ще 30 випадків зараження коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 303 особи. Серед інфікованих буковинців є 51 медичний працівник, шестеро з них заразилися на робочому місці.

8 квітня від коронавірусу одужала 61-річна жінка, таким чином, від COVID-19 в області одужали вже 17 пацієнтів.

"Сьогодні в Чернівецькій міській лікарні №1 померла 66-річна пацієнтка з підозрою на COVID-19. Хвора мала супутню патологію - гіпертонічну хворобу", - сказано в повідомленні.

Читайте також: У Чернівецькій області зафіксували 25 нових випадків COVID-19, серед інфікованих - троє священників, - ОДА