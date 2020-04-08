У Чернівецькій області 30 нових випадків COVID-19, померла 66-річна жінка з підозрою на коронавірус, - ОДА

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У Чернівецькій області 30 нових випадків COVID-19, померла 66-річна жінка з підозрою на коронавірус, - ОДА

У Чернівецькій області 8 квітня офіційно підтверджено ще 30 випадків зараження коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 303 особи. Серед інфікованих буковинців є 51 медичний працівник, шестеро з них заразилися на робочому місці.

8 квітня від коронавірусу одужала 61-річна жінка, таким чином, від COVID-19 в області одужали вже 17 пацієнтів.

"Сьогодні в Чернівецькій міській лікарні №1 померла 66-річна пацієнтка з підозрою на COVID-19. Хвора мала супутню патологію - гіпертонічну хворобу", - сказано в повідомленні.

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Коронавірус і карантин
Буковина карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 MrC
Да, обещанный лям тестов чудно растворились в обещаниях Зели)
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08.04.2020 23:53
+2 Владимир Д 93e0c8ca
Я так понял, у нас тесты COVID-19 делают в основном только посмертно или уже в предсмертном состояние, а результаты приходят после смерти, жуть. В Черновицкой области 30 новых случаев COVID-19, умерла 66-летняя женщина с подозрением на коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 8695
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08.04.2020 23:50
+1 Лариса fb3d953c
Что за горе такое горькое в западной? Вроде бы и карантин, а инфекция свирепствует. Почему туда министр здравоохранения с Ляшком не едут. Видимо нужна помощь денежная и лекарствами, а зеленые гады сидят и помалкивают.
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08.04.2020 23:56
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