Суд у Швейцарії підтвердив заморожування активів соратника Януковича Іванющенка (Юри Єнакієвського)

2557

Федеральний суд Швейцарії підтвердив раніше ухвалене рішення Федерального адмінсуду, згідно з яким заморожено кошти й активи соратника Януковича Юрія Іванющенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з рішенням Федерального суду, активи колишнього українського депутата Юрія Іванющенка залишаться замороженими у Швейцарії.

Активи залишаться заблокованими відповідно до положень законодавства Швейцарії про заморожування та реституцію незаконно здобутих активів іноземних політичних діячів, що набули чинності у 2016 році.

Федеральний суд заявив, що активи Іванющенка залишатимуться заблокованими через відкриті кримінальне провадження у Швейцарії та Україні проти нього.

Також читайте: Швейцарія не зняла арешт із 72 млн франків і бізнес-центру Іванющенка (Юри Єнакієвського). Вони все ще можуть бути конфісковані

Як повідомлялося, була порушена кримінальна справа за підозрою у розкраданні у 2013 році десятків мільйонів доларів, отриманих Україною від продажу квот за Кіотським протоколом. Як підозрюють, підконтрольні дружині Іванющенка фірми отримали від держави без тендера замовлення на утеплення шкіл та інших об'єктів соціальної інфраструктури за "кіотські" кошти. Правоохоронці підозрюють, що гроші були виведені до Швейцарії, а роботи здебільшого не були виконані.

Наразі за підозрою у відмиванні цих грошей у Швейцарії на рахунках дружини Іванющенка - Ірини заблоковано 72 мільйони франків, а також бізнес-центр вартістю близько 20 мільйонів, який наполовину належить Іванющенку.

Читайте: Суд постановив припинити відновлене 3 місяці тому розслідування проти Юри Єнакіївського