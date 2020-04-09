На цей момент запроваджених заходів достатньо, але питання надзвичайного стану обговорювалося з президентом, - заступник голови ОП Тимошенко

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Координаційна рада з протидії коронавірусу допускає запровадження надзвичайного стану в Україні. Питання обговорювали і з президентом Володимиром Зеленським.

Про це заявив заступник голови Офісу Президента, секретар координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Така можливість (запровадження надзвичайного стану. – Ред.) завжди є. Але ми ж дивимося на ситуацію, яка зараз є. Зараз запрорваджено надзвичайну ситуацію. Станом на зараз ми вважаємо заходи, які вже введені, достатніми. Але ж все одно – ти виходиш на вихідних і бачиш, скільки людей гуляють у парку, розумієш? Тому ми усіх закликаємо до того, щоб вони перебували вдома, менше гуляли та були завжди в масках", - сказав Тимошенко.

За його словами, запровадження надзвичайного стану проговорювали з президентом. Це може статися за умови, що влада "без надзвичайного стану не зможе зупинити поширення коронавірусу".

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Тимошенко пояснив, що надзвичайний стан – це заходи, які можуть допомагати контролювати ситуацію, а також те, щоб люди перебували вдома.

У координаційних нарадах МОЗ разом із науковцями розробили декілька сценаріїв поширення коронавірусу. У них є оптимістичний, негативний і середній.

Порівняно з іншими країнами, Україна наразі йде за оптимістичним сценарієм розвитку подій, запевнив Тимошенко.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, запроваджені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.

Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.

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