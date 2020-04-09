"Укрпошта" безкоштовно доставлятиме освячені паски по всій Україні, - Криклій

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"Укрпошта" наступного тижня запустить сервіс доставки пасок додому.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

"Великодню карантин не завадить! Освячена пасочка уже з понеділка наступного тижня вирушить до найбільш віддалених куточків України. Замовити безкоштовну доставку великоднього хліба можна на сайті Укрпошта або через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 квітня включно. А листоноші чи кур'єри приноситимуть паски додому з 13 по 17 квітня залежно від дати замовлення та населеного пункту", - написав він.

Міністр повідомив, що звернувся до предстоятелів Православної церкви України Епіфанія та Української греко-католицької церкви Святослава "за благословення і освяченням пасхальних хлібів для всіх українців, які дотримуються заходів карантину і хто проведе Великдень вдома".

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"Бережімо себе та рідних. Святкуємо Великдень здоровими!" - написав Криклій.

Нагадаємо, богослужіння в усіх храмах України, зокрема і в дні християнського Великодня, іудейського Песаха і мусульманських Ночі Бараат і початку місяця Рамадан, будуть проводитися тільки за участю священнослужителів і осіб, які забезпечуватимуть онлайн-трансляцію. Парафіяни зможуть відвідувати храми індивідуально по одній-дві людини, коли богослужіння там проходити не будуть. Такої згоди дійшли представники МВС і Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій під час онлайн-зустрічі.

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