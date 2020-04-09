Поліція Києва перевіряє повідомлення про мінування Олександрівської лікарні, пацієнтів перевели в інший корпус

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Поліція Києва перевіряє повідомлення про мінування Олександрівської лікарні, пацієнтів перевели в інший корпус

Невідомий чоловік повідомив про замінування Олександрівської лікарні в Києві, в одному з корпусів якої лікують хворих з COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Сьогодні о 21:40 до поліції зателефонував невідомий та сказав про те, що в одному з корпусів лікарняного закладу закладено вибухівку. За вказаною адресою негайно виїхали фахівці профільних служб та слідчо-оперативна група районного управління поліції", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що в корпусі, про замінування якого вказав невідомий, розташоване кардіологічне відділення.

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Адміністрація лікарні ухвалила рішення про переведення хворих на час перевірки в інший корпус.

Після закінчення перевірки буде надана правова кваліфікація події, зазначають у поліції.
Поліцейські встановлюють чоловіка, який повідомив про закладення вибухівки.Поліція Києва перевіряє повідомлення про мінування Олександрівської лікарні, пацієнтів перевели в інший корпус 01

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Топ коментарі
+11 Антип61
У кацапов нет ничего святого. Пытаются своим телефонным терроризмом развязать биологическую войну. Еще одно их военное преступление.
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09.04.2020 01:49
+7 Герхард
Говорите, шо мерзкий Порох не просто так ИВЛ, костюмы и маски за свой счет в больницы поставляет?

Ну так вот вам реальная помощь от ЗЕбанария:
Полиция Киева проверяет сообщение о минировании Александровской больницы, пациентов перевели в другой корпус - Цензор.НЕТ 2062
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09.04.2020 02:04
+5 Ali Hasan
Такі дії є проявом тероризму, навіть при фейковості цього телефонного повідомлення.
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09.04.2020 01:55
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