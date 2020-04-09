Поліція Києва перевіряє повідомлення про мінування Олександрівської лікарні, пацієнтів перевели в інший корпус

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Сьогодні о 21:40 до поліції зателефонував невідомий та сказав про те, що в одному з корпусів лікарняного закладу закладено вибухівку. За вказаною адресою негайно виїхали фахівці профільних служб та слідчо-оперативна група районного управління поліції", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що в корпусі, про замінування якого вказав невідомий, розташоване кардіологічне відділення.
Адміністрація лікарні ухвалила рішення про переведення хворих на час перевірки в інший корпус.
Після закінчення перевірки буде надана правова кваліфікація події, зазначають у поліції.
Поліцейські встановлюють чоловіка, який повідомив про закладення вибухівки.
Ну так вот вам реальная помощь от ЗЕбанария: