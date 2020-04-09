Пентагон підтвердив підтримку США в нарощуванні потенціалу ЗСУ для більш ефективного захисту від агресії РФ

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Міністр оборони США Марк Еспер під час телефонної розмови з міністром оборони України Андрієм Тараном підтвердив підтримку США в нарощуванні потенціалу збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Наголошується, що розмова відбулася з метою зміцнити стратегічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною і обмінятися думками про триваючу пандемічну кризу COVID-19.

"Еспер привітав Тарана з його нещодавнім призначенням міністром оборони і підтвердив підтримку США у нарощуванні потенціалу збройних сил України для більш ефективного захисту від російської агресії. Держсекретар Еспер також підкреслив необхідність того, щоб європейські союзники посилили свою підтримку місії сприяння безпеки в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Додається, що Таран підтвердив відданість України перетворенню оборонного сектору України відповідно до принципів і стандартів НАТО.

Зі свого боку Еспер високо оцінив нещодавній прогрес України в оборонних реформах і закликав міністра Тарана підтримати динаміку розвитку України в підтримку більш безпечної і демократичної України.