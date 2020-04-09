Трамп і Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час пандемії коронавірусу

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Президент США Дональд Трамп і глава Держдепу Майк Помпео в четвер звинуватили ВООЗ у помилках під час кризи навколо коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"ВООЗ не змогла зробити того, чого від неї всі чекали", - сказав Помпео на брифінгу в Білому домі.

При цьому він заявив, що згоден з позицією Трампа, який запропонував подумати, в якому обсязі в подальшому слід фінансувати цю організацію. Водночас держсекретар наголосив, що зараз - не час для того, щоб думати про зміни керівника ВООЗ.

Зі свого боку Трамп повідомив на цьому ж брифінгу, що минулого року США виплатили ВООЗ $452 млн, тоді як Китай - тільки $42 млн. За день до того він назвав цю організацію прокитайською.

Трамп повторив, що буде думати щодо подальшого фінансування ВООЗ.

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"Ми розглянемо це питання і вирішимо, що потрібно робити ... у ВООЗ зробили багато помилок", - заявив президент США.

Напередодні Трамп уже заявляв, що має намір розглянути питання про те, чи не слід урізати фінансування ВООЗ. Зокрема, він припустив, що в організації пізно попередили світову спільноту про те, наскільки небезпечний вірус COVID-19.

Крім того, Трамп відкинув критику на його адресу з боку гендиректора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса, який заявив про неприпустимість політизації кризи з коронавірусом.

"Політизує кризу якраз він сам", - сказав президент США.

Трамп пояснив, що ВООЗ на початку кризи з якоїсь причини ухвалювала багато рішень на користь Китаю, прагнучи переконати світову спільноту, що не потрібно вживати рішучих заходів щодо стримування поширення виниклого в КНР коронавірусу.

"Все було дуже прокитайським", - зазначив Трамп.