COVID-19: кількість інфікованих у світі наближається до 1,5 млн осіб, померли - 88,5 тис., одужали - 329,9 тис. ІНФОГРАФІКА

1126

Станом на ранок 9 квітня в усьому світі зареєстрували 1 484 811 випадків зараження коронавірусом. На першому місці за кількістю заражень залишаються США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Перемогли хворобу за цей час 329 876 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 88 538 (82 119 на вчора) летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 14 817 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 4571 особа. Кількість осіб, які видужали, досягла 23 906, хворих - 432 132.

В Італії за цей час захворіли 139 422 особи. Водночас померли 17 669, вилікувалися 26 491 особа.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Залишайтеся вдома, а ми прикриємо", - воїни записали звернення. ВIДЕО

Іспанія повідомляє про 148 220 інфікованих. Серед них 48 021 одужали, 14 792 особи померли.

Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії, США та Франції.

Так, у Франції померли 10 887 осіб, у Німеччині - 2349, у Великій Британії - 7111, в Ірані - 3993, в Нідерландах - 2255, Бельгії - 2240, в Туреччині - 812.

У РФ кількість заражених досягла 8672 осіб, померли - 63; в Білорусі - 1066, померли - 13; в Польщі - 5205, померли - 159; в Молдові - 1174, померли - 27; в Угорщині - 895, померли - 58; в Румунії - 4761, померли - 220; в Словаччині - 682, померли - 2.

Нагадаємо, станом на ранок 8 квітня в Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19, 52 особи померли, 35 - одужали.