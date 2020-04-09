175 українців лікуються від коронавірусу за кордоном, понад 14 тис. - просять про допомогу, - МЗС

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175 українців лікуються від коронавірусу за кордоном, понад 14 тис. - просять про допомогу, - МЗС

За кордоном 17 громадян України одужали від коронавірусної інфекції, 5 - померли, отримують лікування - 175.

Про це йдеться в повідомленні МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Українські громадяни лікуються в Італії (121 осіб), Греції (22), Польщі (4), Австрії (3), Німеччині (4) та інших країнах.

У межах системи "Захист" по допомогу звернулися 14 325 наших громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: кількість інфікованих у світі наближається до 1,5 млн осіб, померли - 88,5 тис., одужали - 329,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Кількість померлих від ускладнень українців не змінилася - 5 осіб.

175 українців лікуються від коронавірусу за кордоном, понад 14 тис. - просять про допомогу, - МЗС 01

Коронавірус і карантин
карантин МЗС українці COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Василий Филон
Бог поможет !!! Жить за границей хорошо и посты писать поучающие -- в бюджет ноль в страну ноль в армию ноль а как жаренным запахло сразу вспомнили за гражданство твари 175 украинцев лечатся от коронавируса за границей, более 14 тыс. - просят о помощи, - МИД - Цензор.НЕТ 7184
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09.04.2020 08:30
+4 Вольф Ларсен
Значит доходы у них есть?
Вот и пришло время потратить их ради своего здоровья, как это делают жители Украины.
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09.04.2020 08:37
+4 Борис Козлов 6516a265
давай гони еще 14000 взад, а то мало зараженных... кхе-кхе
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09.04.2020 08:51
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