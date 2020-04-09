175 українців лікуються від коронавірусу за кордоном, понад 14 тис. - просять про допомогу, - МЗС

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За кордоном 17 громадян України одужали від коронавірусної інфекції, 5 - померли, отримують лікування - 175.

Про це йдеться в повідомленні МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Українські громадяни лікуються в Італії (121 осіб), Греції (22), Польщі (4), Австрії (3), Німеччині (4) та інших країнах.

У межах системи "Захист" по допомогу звернулися 14 325 наших громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: кількість інфікованих у світі наближається до 1,5 млн осіб, померли - 88,5 тис., одужали - 329,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Кількість померлих від ускладнень українців не змінилася - 5 осіб.