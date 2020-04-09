ОБСЄ зафіксувала на КПП Успенка 14 вантажівок із Росії упродовж лише однієї години

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ОБСЄ зафіксувала на КПП Успенка 14 вантажівок із Росії упродовж лише однієї години

Спостерігачі ОБСЄ протягом лише однієї години спостереження в пункті пропуску на кордоні біля Успенки на окупованій частині Донецької області зафіксували, як в Україну в'їхало 14 тентованих вантажiвок із Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ № 83/2020 від 8 квітня 2020 року.

"Упродовж приблизно однієї години спостереження в пункті пропуску на кордоні біля н. п. Успенка (73 км на південний схід від Донецька) члени патруля Місії бачили, що в Україну в’їхали 14 тентованих вантажівок (6 з російськими номерними знаками та 8 із табличками "ДНР") та увійшли 9 пішоходів (жінок та чоловіків різного віку), а з України вийшли 5 пішоходів (жінок та чоловіків різного віку)", - йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що упродовж 15-хвилинного спостереження в пункті пропуску поблизу н. п. Маринівка (78 км на схід від Донецька) команда СММ не зафіксувала руху в напрямку України, тоді як з України виїхала 1 тентована вантажівка з табличками "ДНР".

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"Упродовж приблизно 20 хвилин спостереження в пункті пропуску на кордоні біля н. п. Улянівське (61 км на південний схід від Донецька) команда Місії знову зауважила, що прикордонний пункт пропуску, як і раніше, зачинений", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що місія продовжувала стежити за ситуацією в Херсоні, Одесі, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Дніпрі, Чернівцях і Києві.

Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
ОБСЄ Росія Донбас
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Топ коментарі
+7 Lvbnhj
В течение только одного часа спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в пункте пропуска возле Успенки 14 грузовиков из России - Цензор.НЕТ 4543В течение только одного часа спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в пункте пропуска возле Успенки 14 грузовиков из России - Цензор.НЕТ 9662 В течение только одного часа спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в пункте пропуска возле Успенки 14 грузовиков из России - Цензор.НЕТ 1720
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09.04.2020 08:41
+5 Підлога Маккартні
Это маски и экспресс тесты. Не иначе В течение только одного часа спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в пункте пропуска возле Успенки 14 грузовиков из России - Цензор.НЕТ 6977
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09.04.2020 08:40
+4 Йцу Кенг 07b0c614
в стране иванов-дураков кипит работа.....
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09.04.2020 08:44
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